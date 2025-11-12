台積電昨（11日）宣布，核准配發2025年第三季每股現金股利6元，較今年8月宣布的第二季股息5元增加1元，為歷年少見的加幅翻倍。知名半導體分析師陸行之在臉書發文指出，台積電股息可望再加碼。

根據台積電董事會決議，第三季每股現金股利6元，較第二季增加1元，以往台積電每次調升股利幅度多為0.5元，此次幅度為以往的兩倍，預計明年4月9日發放。董事會同時核准2025年第三季營業報告及財務報表，第三季合併營收約9,899億2000萬元，稅後純益約4523億元，單季每股淨利達17.44元，顯示公司獲利表現持續穩健。

陸行之在臉書發文指出，台積電自明年4月起，現金股利將維持每季度6元，他強調，自己10月16日的預測並未改變，即明年股利有機會上看7元，2027年則可望上看10元。

陸行之指出，台積電過去每次股利調升僅多0.5元，原因是EPS（每股盈餘）成長較慢，尚可理解。但今年EPS一口氣增加近20元，三季度在手現金每股106元，如果現金股利仍僅小幅調整，對股東而言實在過於保守。

隨著台積電EPS大幅成長及資金實力雄厚，台積電未來現金股利仍有持續調升空間。台積電今日盤中股價上漲10元至1475元。