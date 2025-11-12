輝達將於北士科T17、T18基地設立總部，北市府與持有地上權的新光人壽正進行解約程序，針對雙方合意解約的「分手費」44.3億元，北市議會將於12日審議。不過多位議員檢視帳務細目後發現，新壽連除草、環境維護、Logo調整都要市府「還錢」，紛紛痛批。台北市長蔣萬安12日表示，市府希望在這一周可以完成與新壽簽訂終止合約協議，最快明年農曆年前就可以與輝達就地上權簽約，將土地移轉給輝達。

蔣萬安今早出席北市環保局主辦的北市環保志義工頒獎，媒體堵訪提問市府與新壽針對T17、T18合意解約，今天下午議會大會將備查，針對「分手費」細項項目是否合理？還有對今天通過是否有信心？

蔣萬安回應，他要謝謝議會已經將這個議案排入議會，今天大會就會進行相關的討論，相關的程序如果一切順利，議會通過後，市府預計在這一周可以完成與新壽就這塊土地終止合約協議簽訂。

至於後續與輝達專案設定地上權程序，蔣萬安指出，市府對於輝達持續保持非常密切的溝通跟聯絡，所以包括後續他們的投資計畫書還有建築設計等，市府一定會加速相關的行政流程。市府設定地上權的簽約期程，希望能從原本明年中，拉到明年農曆年前就可以完成，屆時就可將土地移轉給輝達。