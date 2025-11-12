一名38歲的王小姐只要一開口說話，聲音就會突然變成哭腔，不僅影響人際關係，也降低工作效率。她曾多次前往各大醫院的耳鼻喉科檢查，但報告均顯示一切正常，經轉介至身心科後，才被診斷出交感神經失衡。

身心科醫師周伯翰指出，王小姐的個性易緊張、焦慮。她一年前曾在講話過快時被口水嗆到，從此每次與人交談時，就會感覺喉嚨緊縮，聲音也變成哭腔。她一度以為自己罹患重大疾病，深受困擾，經自律神經檢查後發現，她的交感神經嚴重失衡。醫師研判，這起被口水嗆到的事件已造成心理創傷，使她在說話時自動產生過度警覺反應，導致喉嚨與聲帶不自覺緊繃。

所幸王小姐接受輕度抗焦慮藥物治療，並配合短期認知行為治療及自律神經調整訓練，兩周後症狀明顯改善，說話時的哭腔感消失，再也不必有苦難言。周伯翰說，王小姐罹患的是心因性構音障礙（Psychogenic Dysphonia），其臨床表現為聲音異常，例如沙啞、哭腔或無法發聲，但喉嚨構造與神經傳導皆正常。

他進一步指出，這類疾病常源自創傷後壓力反應，以王小姐為例，她因被嗆到的尷尬與失控感產生羞辱與恐懼，誘發自律神經失衡。大腦誤以為說話等同於危險，導致喉頭肌肉過度收縮，引發聲帶痙攣與聲音變形。常見患者的人格特質包括完美主義、焦慮傾向、害怕出糗或承受社交壓力大，由於沒有器質性異常，這類創傷性身心症往往被忽略，甚至被誤認為是想得太多。

周伯翰表示，目前創傷後壓力症候群的治療主要以血清素回收抑制劑（SSRI）為主，通常需約四至八周症狀才會改善。若搭配輕度鎮定劑，可減輕社交焦慮；同時配合心理治療，如認知行為治療、生理回饋訓練或動眼減敏治療（EMDR），都有良好的輔助效果。