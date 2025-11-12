●白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受CNBC採訪時表示，他預期到2026年第一季，美國經濟應該會恢復到介於3%～4%的成長率。他坦承牛奶和漢堡價格比川普總統第一個任期時高出許多，雖然通膨出現波動，但總體趨勢仍然良好，且今年削減赤字將有助於緩解物價給總體經濟造成的壓力。哈塞特表示，據經濟學家估算，這次政府停擺將導致成長率下滑1～1.5個百分點，而過去一年美國經濟成長率一度接近4%。

●美國人力資源服務機構ADP周二公布，在截至10月25日的4周期間，美國企業平均每周裁員11,250人，這項數據與該公司上周報告的10月就業增長形成鮮明對比，亦反映出美國就業市場有些疲軟。這是該公司新推出的「4周平均就業變化」報告，以彌補在政府關門期間，缺乏官方數據的空白。

●美國參議院在周一晚間通過一項旨在重啟政府的臨時撥款法案，並已送交眾院表決。美國眾議院議員在休會53天後返回華盛頓，眾院議長強生（Mike Johnson）表明最快將在11月12日通過並送交美國總統川普簽署，好讓這場創下美國史上最長記錄的政府停擺鬧劇於本周落幕。

●ADP最新發布的就業數據顯示美國就業市場降溫，周二紐約尾盤美元指數跌0.24%，報99.39。

●美國政府關門僵局有望很快結束，市場押注在恢復發布經濟數據之後，可能有利於聯準會在12月再度降息，周二黃金現貨價格上漲0.3%，報每盎司4126.77美元，盤中一度站上10月23日以來最高價。12期金小跌0.1%，報每盎司4116.30美元。

●在參議院通過臨時撥款法案並送交眾議院後，美國政府可望在本周重啟，緩解了市場對美國經濟前景的擔擔，周二布蘭特期油漲 1.10美元或1.72%，收在每桶65.16美元。美國WTI期油漲91美分或 1.51%，收在每桶 61.04 美元。