為擴大電動車布局，傳出鴻海擬吃下裕隆集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖日前入股日產觸礁，但鴻海並未放棄布局車用市場，擬透過鴻華先進打造自有品牌，業界更盛傳，最遲在下周五（21日）鴻海科技日時，就會正式對外公布。

鴻海入主納智捷的傳聞近日浮上檯面，更傳出併購案原本上周五（7日）就要宣布，但細節尚未確認，因此遲未公告，以目前進度觀察，最遲可望在下周五登場的鴻海科技日（HHTD25）揭曉。

今年鴻海科技日為期2天，在11月21日~22日於南港展覽館舉行，第1天邀請客戶與供應鏈，也會開放部分名額給股東和粉絲，第2天則全面對外開放，一般民眾均可免費報名參觀。

從鴻華先進股權結構觀察，鴻海持股45.6％、裕隆43.8％，在納智捷成為鴻華先進100％子公司後，市場解讀，裕隆由於尚握有鴻華先進43.8%股權，因此並未完全退場，但顯然是將主導權交給鴻海，而鴻海將藉由鴻華先進跨足整車品牌經營，加速落實CDMS（委託設計與製造服務）模式，電動車產業布局更趨完整。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。