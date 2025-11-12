衛福部拍板明年要修法，健保補充保費將從「月領2萬課稅」改為「年領2萬課稅」，並納入股利、利息、租金，衝擊廣大高股息、月月配ETF投資人，導致台股波動，立委林德福12日認為衛福部有如「股市禿鷹」金管會應查！金管會主委彭金隆指出，衛福部說明過還在研議，證交法對股市禿鷹有很複雜的認定條件，「應不致於」。

金管會主委彭金隆12日赴立院財委會針對「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告。

林德福問到，衛福部提出健保費改革，行政院立刻出面滅火，證期局當天說會再了解再溝通，衛福部是無的放矢，還是有什麼目的？彭金隆指出，他不方便代衛福部回答，衛福部還在研議中，有關資本市場部分金管會會提供意見給衛福部參考。

彭金隆認為，「任何政策溝通是必要的」，因為很多問題複雜，希望把制度做得更完善、更好就要多溝通，至於涉及資本市場，金管會會提供必要的訊息，要多多溝通，「在執行時要多溝通了解各種狀況才能制定符點事實需要的政策」。

林德福認為，衛福部此舉是否涉違反證交法115條第一項第六款，成為「股市禿鷹」，彭金隆指出，衛福部說明過還在研議，證交法對股市禿鷹有很複雜的認定條件，「應不致於」。

林德福進一步指出，衛福部前部長陳時中曾說要檢討健保費增加課徵，需要精算、討論、兼顧量能「劫富濟貧」才有意義，但真能明確區別誰是富誰是貧嗎？

彭金隆指出，健保財務不是金管會專業，任何一件對交易行為判斷有影響，影響多大都要深入評估，用一個非常具體的數據判定一個事情、會有盲點，這麼多散戶，每個人投資行為不同，很難用一個數字切分。