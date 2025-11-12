農業部日前預告禁止飼養河口鱷 ，經營河口鱷人工飼養場的阮姓飼主擔心生計將被斷，10月17日雇用吊卡車從嘉義縣載運一隻約近3公尺長的河口鱷魚北上立法院，將已全身固定的鱷魚吊置於立法院門口，欲以野放鱷魚抗議，警方依違反《社會秩序維護法》 送辦，台北地院審理後，依畜養之危險動物出入有人所在之道路事由，裁定罰鍰1萬元，河口鱷沒入。可抗告。

法官指出，畜養之危險動物，出入有人所在之道路、建築物或其他場所者，處3日以下拘留或新臺幣12,000元以下罰鍰，社會秩序維護法第70條第2款定有明文。所謂危險動物，係指具有傷人習性之動物而言，如虎、豹、獅、蛇等屬之。

法官表示，經查，被移送人畜養之河口鱷1隻，具有傷人習性，核屬危險動物，卻未對其嚴加看管、施以必要之看顧照護，竟猶以貨吊車恣意出入有人所在之立法院大門前道路，對公眾安全帶來不可控風險，應予嚴厲非難，裁定處罰鍰1萬元。扣案之河口鱷壹隻沒入。