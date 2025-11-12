國軍自李登輝總統時期至今，歷經3次大規模精簡，直到2014年的「精粹案」後底定總兵力員額為21.5萬人歷經11年未變，近年來對美軍購各型新式武器陸續服役，且經義務役役期重新恢復為1年，讓國軍編制人力開始小幅增加。立法院明天將邀國防部長顧立雄前往報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，根據報告指出，國軍編裝逐年調整增加，已比起110年增加1萬餘員

立法院外交及國防委員會明(13日)將邀請國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，報告提到，國防部統計民國114年迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%，但具體編制員額國防部並未細說，據稱已接近23萬人，未來還會逐年滾動式調整。

軍方官員透露，總兵力員額之所以能增加，主因是義務役自去年起延長為1年，而今年役男人數估計約1萬5205人，至2029年，人數增至5萬3600人，因而總兵力員額勢必增加。

報告也提到，國防部指出一年期義務役方面，內政部預判114年徵集人數1萬5205人，實際入營人數8291人，佔編現2.9%，115至116年編現逐年提升。

但據透露，即使國軍總兵力員額開始增加，但國防部原則上仍不增加將官員額，但面對明年即將成立的「濱海作戰指揮部」等新編制單位，將官員額是否均須自行調整，或是額外再增加，仍未有定數。

自台灣民選總統後，國軍有3次精簡，第1次是「精實案」，國軍總員額降為40萬人，第2次精簡是「精進案」，總員額下修至27.5萬人，第3次精簡是「精粹案」降至21.5萬人，迄今11年未再調整。

國軍從1990年代始，都在精簡兵力，直到近年兩岸情勢嚴峻，去年開始恢復一年期徵兵制，不過兵力目標21.5萬人卻未見調整，未來將有望滾動式調整。