即將卸下波克夏海瑟威執行長職務的「股神」巴菲特批評美國的薪酬揭露制度，反而使CEO不是節制而是嫉妒，立委李彥秀表示，台灣很多制度學習美國，包含上市櫃董監事的薪酬揭露，但是自2018年揭露以來，員工的薪資卻差董監200倍。

金管會主委彭金隆表示，巴菲特是重要人物，確實點出美國薪資揭露的情況，這麼多年來，金管會對於上市櫃公司董監事的薪資揭露也有嚴格的要求，尤其是虧損的公司。

李彥秀表示，董監薪資揭露制度也要帶動員工的薪資跟著上漲，制度應該要怎麼調整。彭金隆回應，揭露是否可以帶動員工薪資上漲中間很複雜，揭露的目的並非是要讓員工薪水增加，而是要看經營成果與資源的分配。

但是如何帶動加薪？彭金隆回應，上市櫃公司員工的這幾年薪水確實有增加，但是並非每個國人都在上市櫃公司上班，產業也不同。基層員工也能夠有「好薪情」，金管會也已經規範，今年IPO增加條件，要IPO基層員工的薪資要基本工資的1.3倍以上。