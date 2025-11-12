北京清華大學求真書院院長丘成桐12日在中共黨媒《人民日報》撰文指出，數學的真諦在於深刻思想與完美邏輯。對數學的興趣，源於對宇宙奧祕的好奇和對真理的執著追求。培養頂尖數學人才、做世界一流數學研究，需要摒棄浮躁之風，潛心治學，回歸科學精神的本真——對未知的好奇、對真理的探索以及對自然之美的追求。

丘成桐表示，近年來，大陸數學學科建設取得長足進步，一批本土成長起來優秀年輕學者，在國際學術舞台嶄露頭角。肯定成績同時，也要看到在原創性研究、頂尖人才培養方面仍存在不少提升空間。

丘成桐認為，當前，一些科研人員將獲取各類人才計畫頭銜，即所謂的「帽子」，視為學術生涯的主要目標。一些大學院校、科研機構以「帽」取人，依賴「帽子」評價人才，這種評價方式容易導致有潛力的年輕人跟風，選擇相對容易發表論文的研究方向，難以沉下心來攻堅需要耗費大量精力的難題。急功近利的做法，不僅容易造成學術資源配置失衡，也會影響學術生態健康發展。

丘成桐稱，健康的學術生態，關鍵在於營造公平競爭環境和自由探索氛圍，鼓勵科研人員從事具有挑戰性原創研究。一流學術環境意味著扎實的學術積累和持續的人才產出，而只有一流學術環境才能造就一流人才、獲得突破性成果。要建立長周期的評價體系，以學術成果的原創性和國際影響力作為衡量標準。同時，也要保障青年學者的研究條件和相對良好的生活環境，讓他們安心從事研究。

丘成桐強調，頂尖數學人才，應該具備廣博知識儲備和深厚人文素養。如果把真理比作一座高山，文學、歷史、哲學與數學就是從不同視角來看這座高山。不同學科之間是相通的，都是在探索真理與自然之美。回顧數學研究與發展歷史，很多偉大數學家都受到文學、藝術啟迪，數學領域重大突破也往往源於數學家廣博視野和跨學科思維能力。如果有數學天賦年輕人很早就被限制在狹窄研究方向上，缺乏對相關學科乃至人文藝術基本瞭解，就容易墨守成規，或一葉障目不見泰山。

丘成桐呼籲，沒有科學文化沃土，培養不出偉大科學家，更難以產生開創學科新方向的大學問家。對中國人來說，中華優秀傳統文化是很好的土壤。要鼓勵學生閱讀哲學、歷史、文學等方面的經典，提升思想境界。同時，注重傳授學生重要數學思想的歷史背景和發展脈絡，引導學生體會數學之美，感受數學創造的魅力。只有培養出既有專業深度又有人文廣度的學者，大陸數學才能真正走向世界一流。

丘成桐建議，培養數學人才，需要高瞻遠矚戰略定力。要勇於打破「帽子」崇拜，重塑評價體系；要改革教育模式，激發學生興趣；要構築健康的學術生態，摒棄功利引才；要注重人文修養，培養全面發展的人才。這條路需要持續的投入與耐心。期待各界共同努力，讓中華大地成為培育數學英才沃土，讓大陸數學研究躋身世界一流行列。