法務部行政執行署宜蘭分署基隆辦公室11日進行法拍，一部凌志IS250以1500元低價拍出，但中古車業者表示，以市價來看，拍定人虧大了！（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署基隆辦公室11日進行法拍，基隆市信義區田園調布社區一處屋齡3年的雙車位房地產，以1363萬餘元拍定。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

法務部行政執行署宜蘭分署11日上午舉行雙十一「五打七安」拍賣會，宜蘭分署基隆辦公室進行法拍的信義區社區美宅及凌志車輛都拍定，其中，凌志GS車輛的拍定價僅1500元，原來該車拍定人還需負擔高達24萬餘元的欠稅及罰單才能過戶。中古車業者表示，若以市價來看，拍定人虧大了！

宜蘭分署11日上午進行基隆及新北六區法拍活動，基隆市信義區的「田園調布」雙車位別墅以1363萬拍定。另外，因為欠繳罰單及稅費，一部2006年的凌志（LEXUS）IS250也以1500元拍定，但拍定人還得負擔車輛的欠稅及罰款，才能辦理過戶。

其中，這部凌志拍出的超低價，也引起不少民眾的討論，宜蘭分署表示，原車主張女因欠繳交通罰鍰426筆及使用牌照稅、健保欠款合計共50萬餘元未繳納移送宜蘭分署執行。買受人需繳清車輛積欠之欠稅費罰約24萬餘元，始得辦理過戶。

中古車業者表示，暫且不論該車的車況如何，2006年的凌志IS250車款市場售價約僅在新台幣15到20萬元左右，若拍定人不是自己很喜歡該車，那麼，單就積欠的稅款及罰單部分，就算虧錢了。

業者也提醒民眾，別以為法拍就一定能撿到便宜，以車子來說，除市場價格外，每部車子的車況也不同，若車子還有一些問題有待維修，那麼，法拍汽車的取得成本還得疊加上去，恐怕撿不到便宜，還會虧大錢。

另外，這次法拍的信義區田園調布社區雙平面車位房地產，11日也以底價1,260萬元2拍，由於建物係111年5月建築完成、屋齡僅約3年餘，且係空屋、建物部分拍定後點交，詢問度相當高。本次拍賣共吸引兩組人馬競標，開標結果由一位來自新北市民眾出價1363萬3300元拍定，與第2高標僅差距33,300元驚險得標。