高雄市左營區新莊國小的「生命教育課」出現一群可愛的「小跟班」—窩鵪鶉！五年三班學生親手築窩、分組照顧鵪鶉，從餵食、曬太陽到清理小窩，透過實際行動學習尊重生命與責任感，讓課堂變成充滿「啾啾聲」的快樂生命教室。

新莊國小今年特別與在地農會合作，導入鵪鶉飼養體驗課程，取代傳統生命教育中單向講授的方式，學校邀請專家到校指導，帶領學生了解鵪鶉習性，並親自參與飼養與照顧過程。

校方表示，學生們在照顧鵪鶉的過程中，學會分工合作、觀察細節，也在互動中展現出滿滿的愛心，下課時間，孩子們忙著餵食、帶鵪鶉到校園散步，臉上掛著快樂笑容，成為校園裡最療癒的風景。

學校指出，這項生命教育課程自10月中旬啟動，預計為期5周，不僅讓學生體驗生命的珍貴，也培養責任感與合作精神，老師觀察到，學生因為要照顧「小跟班」，變得更有耐心、彼此間也更親近，讓生命教育課成為孩子成長中最難忘的學習經驗。