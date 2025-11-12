【全程字幕】跨境法律戰！沈伯洋案是對台集體脅迫？ 國台辦最新說法曝 @ChinaTimes ​

陸委會主委邱垂正今天（12日）早上在立法院受訪時表示，大陸揚言要全球抓捕立委沈伯洋，這是典型的跨國、跨境鎮壓，是針對所有台灣民眾的集體脅迫，意圖威嚇跟分化台灣。大陸國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會中回應本報記者提問時回應，大陸有關行動針對的是涉獨言行、惡劣謀獨活動猖獗的極少數的台獨頑固分子，不針對涉及廣大台灣同胞。

據央視新聞日前報導，針對台灣立法委員沈伯洋的「分裂國家」行為，大陸官方可以通過國際刑警組織進行「全球抓捕」以及進行「跨境司法合作」，此舉再次引起台灣社會的高度關注。

本報記者提問，警政署火速回應，強調「言論自由是憲法保障的基本人權」，不容外部勢力用政治指控或恐嚇干預，還說會嚴格維護國民安全與尊嚴，警方必然會依法進行偵辦。沈伯洋的事情，現在兩岸都說要「依法偵辦」，只是依據的法律不一樣，大陸怎麼看這場隔海上演的「法律戰」？

陳斌華表示，台灣是中國的一部分，沈伯洋犯下分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為，這是對極少數台獨頑固分子依法追究刑事責任。採取執法司法行動是反對台獨分裂，維護國家統一的正義必要之舉。

陳斌華強調，凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，大陸都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。「有關行動針對的是涉獨言行、惡劣謀獨活動猖獗的極少數的台獨頑固分子，不針對涉及廣大台灣同胞。」

另有台媒追問，陸方緊追沈案不放，是否已經掌握其具體證據？如真的以「全球追緝」方式對沈伯洋立案，將是兩岸頭一遭，請問大陸方面會以哪些具體事證向國際刑警組織提出跨境司法合作？

對於細節問題，陳斌華並未直接回應，他重申，「分裂國家是嚴重的犯罪行為，沈伯洋發起建立台獨分裂組織（黑熊學院），大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任。」

陳斌華強調，大陸採取司法執法行動是落實關於依法懲治台獨頑固分子煽動分裂國家犯罪活動，維護國家統一的正義必要之舉。「對於沈伯洋這樣破壞兩岸關係、分裂國家的台獨頑固分子，我們將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」