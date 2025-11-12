永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，包含「北北基桃青年購屋熱區前十名」。圖/永慶房屋提供。

高房價時代，年輕人買房子不容易，買在台北市更是難上加難，因此工作地與居住地跨縣市通勤早已是現代人生活常態。永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據，就針對「北北基桃共同生活圈」，以聯徵中心住宅貸款統計，盤點台北、新北、桃園與基隆市近一年25至35歲青年購屋前十熱門行政區，集中在兩縣市－新北市、桃園市。

Q1：北北基桃生活圈，青年購屋熱區在哪裡？

A：主要集中在新北市的板橋、三重、淡水、新莊、中和、林口區，以及桃園市的中壢、桃園、龜山、蘆竹區。這些區域的吸引力來自於較雙北親民的房價、充足的就業機會以及便利的交通路網。

Q2：青年熱門購屋行政區的平均購屋總價是多少？

A：根據2024Q2至2025Q1的聯徵中心住宅貸款統計，前十熱門行政區平均購屋總價坪數與單價：

桃園市－中壢區平均總價1223萬元（平均單價32.6萬）

桃園市－桃園區平均總價1491萬元（33.7萬）

新北市－板橋區平均總價1961萬元（60.0萬）

桃園市－龜山區平均總價1277萬元（36.5萬）

新北市－三重區平均總價1799萬元（55.7萬）

新北市－淡水區平均總價1193萬元（30.5萬）

新北市－新莊區平均總價1729萬元（49.0萬）

桃園市－蘆竹區平均總價1389萬元（31.3萬）

新北市－中和區平均總價1659萬元（55.5萬）

新北市－林口區平均總價2026萬元（43.4萬）

