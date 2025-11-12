中橫公路台8線關原至大禹嶺，受東北季風及鳳凰颱風環流持續降雨影響，山區部分路段出現落石，昨午後實施預警性封閉道路。今天山區雨勢減緩，公路局已清除道路上石塊，上午開放通行，並依照原本日間5次管制時間放行。

鳳凰颱風接近台灣，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段昨午後實施中橫公路關原至太魯閣(116.4K至184.5K)預警性封路。今天上午山區雨勢趨緩，隨即進行公路巡查，並清理沿線零星坍方落石後，於今天上午7時恢復原封開放通行。

中橫公路關原到太魯閣段預警性封路，山區雨勢減緩，今上午解除管制、放行。（太魯閣工務段提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣工務段表示，因中橫沿路多處施工，有交通管制，放行後，原有關原至天祥（116.4K~167.1K）恢復日間開放通行，天祥至太魯閣（167.7K~184.5K）則是恢復日間5時段，也就是上午6時30分至8時、上午10時至10時5分、中午12時至下午1時，下午3時至下午3時5分，及下午5時到5時30分的管制放行措施。

工務段提醒，因鳳凰颱風尚未離去，短期內天候仍不穩定，不排除因後續天候或道路、邊坡狀況改變，實施封閉道路。請駕駛人隨時注意氣象資訊及道路訊息。