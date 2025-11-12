中共中央軍委副主席張又俠12日在大陸《人民日報》撰文表示，要實施好軍隊建設「十五五」規畫，打贏局部戰爭，確保中華民族偉大復興不會被遲滯。必須著眼國際軍事競爭戰略制高點搶占先機，堅持住高水準科技自立自強，不被「卡脖子」。加快無人智慧作戰力量及反制能力建設，推進軍民標準通用化，增強產業鏈、供應鏈韌性，全面提高打贏能力。

張又俠指出，要把「政治建軍」擺在首要位置，要堅決防止做「兩面人」、搞偽忠誠，切實把維護核心、聽黨指揮紮根到官兵頭腦中。堅決把反腐敗鬥爭進行到底，加大風腐同查同治力度，狠刹官兵身邊的不正之風，持續純正政治生態。

他還說，要扛起支撐強國復興的歷史重任，深入貫徹總體國家安全觀，把軍事這一手搞過硬，塑造安全態勢，遏控危機衝突，打贏局部戰爭，確保中華民族偉大復興的歷史進程不被遲滯甚至中斷。

張又俠更表示，必須著眼國際軍事競爭戰略制高點搶占先機；全速發動創新引擎，加快戰鬥力生成模式轉型，切實掌握軍事競爭和戰爭主動權。加緊在一些戰略必爭領域形成獨特優勢。要堅持自主可控，扭住高水準科技自立自強，解決好關鍵技術「卡脖子」問題。

他也說，持續優化軍事力量體系，壯大戰略威懾力量，推進新域新質作戰力量規模化、實戰化、體系化發展。當務之急是統籌網路資訊體系建設運用，加快無人智慧作戰力量及反制能力建設。研製建造更多制強勝強的「殺手鐧」武器裝備，扎實推進實戰化軍事訓練，全面提高打贏能力。