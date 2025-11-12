第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）正於巴西貝倫展開，台達電已連續18年參與，2025年照樣不缺席。為呼應大會主題之一「氣候調適」，今年首度以「AI for Green」概念切入，預計帶著「AI加速珊瑚辨識」與「LEED AI教學助理」兩套科技技術參加主題論壇，分享如何加速珊瑚復育和綠建築應用。未來願意「技術輸出」給全球夥伴，攜手減緩氣候變遷衝擊。

台達基金會執行長張揚乾指出，基金會過往在峰會舉辦過32場活動，今年是再度取得於COP30官方談判區（Blue Zone）舉辦周邊會議的資格。會分享如何運用創新科技、AI應用與跨界合作，推動珊瑚復育成果，落實海洋保育的研究與應用。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，今年加入永續AI聯盟，倡議Green AI概念，提升算力能效同時降低碳排。本次氣候峰會將以『AI for Green』，在17日與19日談判區舉辦兩場主題論壇。

其中之一是報告「運用AI加速珊瑚辨識與生物多樣性的資料庫建構」，推進關鍵物種保種。其二是建築減碳方面，預計發表台達電今年自身開發的「LEED AI教學助理」，提供人機共學的客製化輔助，協助學員有效掌握永續建築核心能力，快速利用新標準中的減碳與生物多樣性指標，「這是華文圈首次運用AI在綠建築教育的案例。」

對第一場AI加速珊瑚辨識，張揚乾說明，過去到水下觀察保護的珊瑚，都是敲上來看，不確定的話，就用電子顯微鏡觀看，還不行就送分子生物所，但做 DNA 全基因組，又貴又要花很多時間。所以推展 AI 這一塊，希望能夠協助研究人員，很快的知道要保種的品項。

郭珊珊補充，讓 AI 去做辨識，可以看出這個珊瑚生長或者凋亡的情況，辨識出那裡邊受傷或受損，而這些都是比較難從肉眼或一般工序執行。

不過張揚乾坦言，AI雖可以加速分類，但的確需要做一些訓練。台灣累積快 50 年珊瑚照片，從遠景、中景、近景、珊瑚口、珊瑚蟲都有，就可去訓練 AI。

完成後這些成果就可以給第一線拿去用，以後只要帶著微距相機，在水下就可以立刻知道是那個種類。台灣現在列在國際自然保育聯盟(IUCN )紅色名錄的珊瑚物種有100 多種，張揚乾昭示，會儘快把這個資料庫建置起來，讓研究人員參酌，目標希望能夠保種300種，是台灣的一半以上。

至於這次去COP30分享這兩個科技技術，如何進一步給各國應用或合作？郭珊珊則舉例，前兩年台達開始在 COP 介紹科技加速珊瑚保育的時候，有提一套解決方案，當時沒有想到台下有新加坡國家公園的人，且剛好它們就有一個復育十萬株珊瑚計畫要執行。

國家公園就來找他們，後來台達電果真就把這套技術輸出給新加坡。且協助這個十萬株計畫同時，也讓台達認識保育專家珍古德教授，有了今年來台灣海科館一起種珊瑚的因緣。郭珊珊說：「這就是個循環，你可以說不知道會遇到誰，激起甚麼樣的火花。」