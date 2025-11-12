目前現場台電處理中，淡水警方派員管制及疏導。（張鎧乙攝）

颱風鳳凰暴風圈今（12）日清晨已接觸台灣本島南部陸地，受其外圍環流影響，北台灣風雨持續增強。新北市淡水區今晨因連日豪雨導致番社前7號旁北5線道路邊坡崩落，2根電線桿隨之傾斜，電纜線橫越車道一度造成交通中斷。所幸警方及台電人員迅速到場搶修，目前暫以支架固定電桿，恢復單邊通行，暫無倒塌之虞。

據淡水警方通報，今日上午6時30分接獲報案，指出淡水區番社前7號旁道路邊坡因雨勢過大而鬆動滑落，導致兩根電桿傾斜、電線垂落阻斷車道。員警趕赴現場拉起封鎖線、實施交通管制，並通報台電與中華電信到場協助。現場可見邊坡土石被雨水沖刷掏空，路面局部坍陷，電桿根部懸空，情況相當危險。

台電人員在雨中出動吊臂車進行加固，暫時以鋼索及支架固定電桿，避免進一步倒塌。中華電信預計於午後協同修復線路，確保通訊與供電安全無虞。警方提醒用路人，目前該路段採單邊通行，駕駛應減速慢行，遵守現場管制。