周二台股ADR表現，台積電ADR周二下跌1.4%，收在291.17美元，較台北交易溢價23%；聯電ADR、日月光ADR分跌0.67%、2.61%，聯電遭外資下調投資評等，聯電ADR盤後大跌2.2%。周三權值王台積電(2330)開盤至1470元，盤中最高達1475元、上漲0.68%，聯電同樣在平盤之上，晶圓雙雄表現相對平淡。而日月光投控(3711)翻紅，聯發科(2454)更開高走揚。

軟銀出清輝達持股，市場再度擔憂AI價位過高，輝達(NVIDIA)大跌2.96%，台系AI概念股漲跌不一，財報亮眼、外資點讚的金像電(2368)漲停再創548元新天價，英業達(2356)、台光電(2383)、信驊(5274)、台燿(6274)、樺漢(6414)、訊芯-KY(6451)等表現紅潤，然華碩(2357)、技嘉(2376)、緯創(3231)、雙鴻(3324)、世芯-KY(3661)、貿聯-KY(3665)、M31(6643)、緯穎(6669)等則走勢相對走弱。

紐約廠進度大延宕，美光下跌4.8%，台灣記憶體族群，宜鼎(5289)、創見(2451)雙雙衝上漲停，威剛(3260)亦漲半根漲停，三檔齊步改寫歷史新高價，華邦電(2344)、旺宏(2337)等也同步走揚。記憶體封測股，南茂法說會後，周三股價漲停鎖住40元關卡，華東(8110)列入注意股仍鎖住漲停。

鴻華先進-創(2258)傳收購納智捷，裕隆(2201)漲停，鴻華先進-創也上漲半根漲停，鴻海(2317)同樣小揚，裕隆集團同樣帶喜，裕日車(2227)也上漲4%，推升汽車族群表現。而航運上，貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)也走勢向上。

個股漲停上，宏達電(2498)因處分桃園廠房挹注業外，轉虧轉盈，激勵股價上攻漲停；以及熱門的富喬(1815)、台玻(1802)、昇達科(3491)、南亞(1303)皆衝上漲停。

中信投顧表示，預期台股仍有守穩月線之上震盪，逐步消化賣壓的機會，不過，從近日台股反彈震盪形態呈現旗形格局來看，本次反彈失敗重回跌勢疑慮仍不小，此外，美國政府關門期間過長已見負面影響，留意臨時撥款法案仍否順利過關，未定之數之下，預料美股短線震盪加劇恐難避免，在這種情況下，預期現階段台股出現強漲拉抬行情可能性不高，因此，操作維持逢高汰弱，側重短打賺取價差為主，持股水位保持中性。