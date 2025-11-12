●輝達（Nvidia）周二（11月11日）下跌2.96%，收在193.16美元。其投資的AI資料中心服務商CoreWeave第三季營收優於市場預期，但利潤縮水，且受到某第三方合作夥伴交付延遲影響，CoreWeave下修全年營收預測，其股價應聲暴跌逾16%。日本軟銀集團周二盤後宣布以58億美元出清所有輝達持股，亦加劇對AI股泡沫化的擔憂。

●Meta下跌0.74%，收在627.08美元。《金融時報》報導，據知情人士透露，Facebook母公司Meta首席AI科學家Yann LeCun準備離職創辦自己的新創公司。報導稱LeCun正在為自己的新公司募資展開初步協商。

●網飛（Netflix）周二上漲1.46%，收在1136.44美元。該影片串流巨頭位於賓州的主題樂園Netflix House將於11月12日開幕，接下來，其位於德州達拉斯的主題樂園將於12月11日開幕。網飛的主題樂園採免費入場，園區設計參考逾40部最受歡迎的節目和電影，包括《怪奇物語》（Stranger Things）、《魷魚遊戲》（Squid Game）、《Kpop獵魔女團》（KPop Demon Hunters）等，將提供多樣餐飲與娛樂活動。園區也將提供需額外購票的沉浸式體驗，讓遊客大玩角色扮演。網飛表示，第三座樂園位於內華達州賭城大道（Las Vegas Strip），應該會2027年前開幕，其設計與規劃將有別於之前兩座樂園。

●西方石油公司（Occidental Petroleum）第三季獲利優於市場預期，股價收漲0.1%。

●派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance）在完成合併後，宣布將擴大削減成本，並計畫投資15億美元於串流和工作室部門，股價應聲大漲10%。