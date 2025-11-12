緯創法說會將在12日下午舉行，美系外資趕在法說會前夕，針對緯創的財報成績發表看法。美系外資指出，緯創第三季毛利率已由第二季的低點4.4%回升至7.4%，應是受匯率波動緩解以及GB200良率提升的影響；營業利益率為4.8%、營業利益為270億新台幣，較市場預期高出11%、28%。不含緯穎在內核心營業利益率為2.52%則是驚喜，有望促使營益率上調。

美系外資指出，緯創非營運業務的淨利息支出高達43億，以及匯兌損失10億，導致非經營性支出總額上升至51億，高於市場預期。由於持續開展人工智慧伺服器業務，因應GB200/300的生產，美系外資認為，緯創淨利息支出短期內仍會居高。

美系外資將在法說會中向管理層提出7大議題，分別為：GB200/300 平台過渡進展、VR200的進度和時間表、MI450伺服器機架專案的參與情況、2026年各業務板塊（AI/通用伺服器、PC/NB和網路）的展望、下一代GPU伺服器商業模式變革的影響、2026年利潤率展望、任何未來的融資計劃。