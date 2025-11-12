合計王品前三季合併營收173.23億元、年增3.33％，營業利益13.78億元、年增6.38％，雙創同期新高。惟因業外受匯損拖累明顯轉虧，使歸屬母公司稅後淨利9.95億元、年減2.73％，每股盈餘12.01元，仍雙創同期第三高、連3年賺逾1股本。

王品第三季毛利率47.5％，略低於第二季47.99％、優於去年同期47.7％，營益率降至7.73％、為近。不過，前三季毛利率47.6％、營益率7.96％，優於去年同期47.5％、7.73％，本業獲利能力仍維持逾47％、7～8％的近期高檔水準。

觀察王品兩岸營運概況，第三季台灣事業群營收創48億元次高，季增6.74％、年增5.07％，前三季營收142.37億元、年增5.52％，創同期新高。大陸事業群第三季營收10.87億元，季增10.7％、年減8.1％，為近1年高，前三季營收30.85億元、年減5.7％。

其中，大陸事業群營收雖因營運規模縮減而遜於去年同期，但去年第二季起連6季維持穩定獲利，第三季營收表現亦高於餐飲業平均，顯示平穩向上趨勢，使今年前三季中國大陸營業利益年增達75.61％，營益率自2.48％反彈至4.62％。

展望後市，王品認為普發現金1萬元可望提升消費意願，有助帶動營收成長，並加速展店腳步，第四季預計將新展近10家門市，如10月「肉次方」於高雄夢時代開出全台最大門市、「原燒」與「和牛涮」進駐竹北光明商圈，11月「石二鍋」桃園經國、高雄小港漢民店等。

同時，王品集團首度在各大電商平台推出全品牌可用的「通用即享券」，買888元可現抵1000元，自10月開賣至今已售出逾4萬份。12mini快煮鍋、肉次方、原燒、金咕分與日韓人氣IP聯名推出聯名鍋物、周邊贈品和抽獎活動，亦使品牌營收增加逾2成。