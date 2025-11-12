歌手李千娜近日擔任公視《誰來晚餐》第16季來賓，拜訪台南市楠西的英瑛一家人，在節目中分享童年、家庭與身為母親的成長。身為921地震受災戶的她，回想起那段過往時喚醒她對地震的恐慌，忍不住紅了眼眶，「我那時候聽他們地震的故事，自己就感受很深，就覺得我一定要跑這一趟給你們鼓勵，也想要跟你們說，辛苦了。」

李千娜大方分享自己的成長過往，表示小時候由阿嬤帶大，家裡經營電子花車和布袋戲，因為阿嬤還會唱歌仔戲，所以當年參加星光大道選秀節目時，阿嬤還指導她在表演時要踢腳步，李千娜提起這段過往笑說：「但是在星光大道演歌仔戲好像不太對。」

李千娜談起家庭展現笑容。（公視提供）

李千娜23歲前曾有一段婚姻，育有一女一子；在2023年與演員黃尚禾結婚，隔年迎來愛的結晶。如何分配工作與育兒時間，她笑說2人是輪班制夫妻，「大部分我們會錯開彼此的工作時間，我有工作的時候，我老公就負責家顧；我老公有工作時，就換我在家顧。儘量可以自己帶就自己帶，但有時也會請婆婆跟媽媽來支援。」

談起教養孩子，李千娜認為不應該以父母的期待來框限孩子的發展，她提及大兒子非常熱愛運動，每隔一陣子就會熱衷另一種球類，每種都想嘗試，每換一種類型，裝備都要重新準備，李千娜表示：「雖然還是會在意錢的問題，可是另一方面我又想支持他，因為他真的夠喜歡，也一直想要做這件事情，所以我還是會盡量讓他去試。」

聊完溫馨育兒話題，李千娜想起受訪家庭所居住的楠西區，在今年1月21日曾發生規模6.4的強震，導致當地不少房屋倒塌、許多居民也面臨斷水斷電的困境，聽聞他們的受災經歷，李千娜也表示自己也曾是地震的受災戶。

1999年發生921大地震當時，李千娜就住在南投，不僅自己的老家半塌，也親眼目睹住家對面的整排房屋，全部從二樓變一樓下陷。有大概兩個月的時間，都是都是住在學校裡面搭帳篷，雖然可以回家洗澡，但當時每天依舊餘震不斷，所以洗澡時都會戰戰兢兢迅速完成，深怕會發生房屋倒塌意外。《誰來晚餐》第16季每周五晚間9點於公視首播，「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。