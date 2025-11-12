鳳凰颱風外圍環流帶來豪雨，宜蘭蘇澳多處地區嚴重積水，代理縣長林茂盛（右）到現場勘災，魏小姐向他哭訴，希望不要再淹水了，真的很害怕。（影片/吳佩蓉翻攝）

代理縣長林茂盛（右）與社會處長林蒼蔡（左）勘查災區。（吳佩蓉攝）

鳳凰颱風外圍環流帶來豪雨，宜蘭蘇澳多處地區嚴重積水。43歲魏小姐住在蘇澳已16年，昨（11）日晚間家門前水勢暴漲，短短幾小時內就淹進屋內，她哽咽回憶，「昨天6點半衝回家，水已經到小腿了，機車也出不去了」。今（12日）代理縣長林茂盛到現場勘災，魏小姐向他哭訴，希望不要再淹水了，真的很害怕。

魏小姐說，這次家裡淹到約160公分高，心愛的機車才剛在上個月花10萬元購買，如今又泡在水裡，令人心痛。她邊說邊落淚，上次梅姬颱風也一樣，家具全流出去了、全壞了，這次又來一次，眼看著喜歡的烘焙器具都泡在水哩，真的不知道該怎麼辦。

回想2016年梅姬颱風重創蘇澳時，魏小姐當時剛結婚，一樓新裝潢、家電、家具全泡湯，政府補助僅四萬元，「那時候淹到220公分，我們一戶也只有四萬塊，車子、兩台機車全報廢，真的很無奈。」

昨夜她獨自在家，透過監視器緊盯水勢變化，滿是驚恐，「我凌晨1點40分看監視器，看到水慢慢退，才稍微鬆一口氣」；她說，這次水退得比梅姬快，但損失依舊慘重，「我只希望以後不要再淹水就好了。」

魏小姐說，住在這裡16年，看著一次次風災淹過，重建再重來，滿心疲憊又無奈，她抬頭望著滿屋泥水的家，眼眶泛紅「我真的，只想有個不再被水淹的家。」

對此，宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡在在場向魏小姐表示，針對房屋及家當損壞情形，後續將依規定啟動急難救助及災害補助機制，盼能協助災民早日重建家園。