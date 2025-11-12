日本首相高市早苗日前在國會答問時稱，如果「台灣有事」，發生緊急狀況伴隨對方使用武力，可能會構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。有輿論稱，高市早苗的言論意味著，如果大陸對台灣採取海上封鎖等行動，日本自衛隊可能採取武力行動干預。大陸國台辦發言人陳斌華今天（12日）在例行記者會中強硬回應，「誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。」

陳斌華重申，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，陸方對此強烈不滿、堅決反對。大陸外交部已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

陳斌華指出，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，在殖民奴役台灣的50年裡更是犯下罄竹難書的罪行。80年前，中國打敗日本侵略者，光復台灣，終結日本對台灣的侵佔掠奪。「80年後的今天，誰再企圖挑戰中國核心利益，妄想阻撓中國統一大業，中國政府、中國人民、中國軍隊決不答應、決不容忍。」

陳斌華呼籲，日本應深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，信守在台灣問題上的政治承諾，慎之又慎處理涉台問題。正告民進黨當局，任何依靠外部勢力將台灣從中國分裂出去的圖謀都注定失敗。

此外，美國《紐約時報》專欄作家佛里曼日前參加台灣一場活動時直言，「堅信美國必定『挺台』的時代已經一去不復返了」，民進黨當局不應採取任何激進行動。國防部長顧立雄則說，「台美在安全議題上有共識」。

陳斌華對此回應，近期有許多外國媒體、專家、學者發聲批評賴清德當局魯莽冒進，一再進行謀獨挑釁。這說明有越來越多的人認清其「和平破壞者」、「麻煩製造者」的本來面目，也表明「倚外謀獨」是枉費心機的迷夢。

陳斌華呼籲，台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，在於兩岸關係和平發展和國家統一。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局頑固堅持台獨分裂路線的極端危險性、危害性，堅決反對台獨分裂和外來干涉，同大陸一道推動兩岸關係重回和平發展正軌，切實維護台海和平穩定和自身安全福祉。