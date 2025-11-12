任職於某知名基金會的張姓社工，兩度代理身障者領6萬多元的補助款後，沒存入基金會銀行帳戶，卻是侵占入己，最後他良心不安，自己跑到派出所，向員警坦承侵吞任職基金會公款。高雄地院法官認定張男符合自首要件，且與吳男事後也與基金會達成和解，因此依業務侵占罪判他7月徒刑、得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，任職於某知名慈善基金會的張姓社工，於民國113年10月11日某時許，代理1名吳姓身心障礙者領取高雄市政府社會局所核發的補助款郵政匯票，再到郵局兌換4萬8900元，卻沒將錢存入基金會帳戶，將錢侵占入己。

5天後，他又代理該名身心障礙者，用同樣方式兌換1萬6280元，也未將錢存入基金會帳戶，將錢侵占入己。

同年10月24日上午9點多，張姓社工跑到三民二分局民族派出所，向員警自首坦承，自己侵吞任職基金會公款，員警致電基金會詢問，起初，基金會要求張男先回來再說，幾天後，才完成報案程序。

高雄地方法院審理時，法官審酌他僅因需錢孔急，卻利用其擔任職務之便，將個案補助款予以侵吞入己，也破壞與雇主間之信任關係，但考量他坦承犯行，且符合自首減刑要件，並同意分期賠償，將以分期付款方式償還，因此依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。可上訴。