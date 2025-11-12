阿茲海默症是最常見的失智症。基因醫師張家銘表示，最新研究發現，阿茲海默症患者最早期症狀，不是健忘，而是輕度行為障礙，例如原本幽默風趣，突然變得冷漠，這其實代表大腦內已開始累積毒蛋白，只是以情緒或個性改變來表現，而這正是要開始觀察、介入的重要指標。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專發文指出，輕度行為障礙是指中老年人出現新出現且持續6個月以上的情緒或行為改變，像是冷漠、焦慮、衝動、懷疑、情緒不穩、失去動力等，但這些改變發生時，認知功能（例如記憶、語言、注意力）可能還是正常的。

比健忘症狀更早出現

張家銘表示，也就是說，這些人看起來沒有失智，但大腦裡已經開始變化，而輕度行為障礙，也是阿茲海默症患者，最早出現的表現，比健忘症狀更早，但卻容易被忽略。

張家銘表示，2025年發表在《Alzheimer’s Research & Therapy》的一篇系統性回顧與統合分析，整合27篇研究，發現輕度行為障礙患者的大腦裡，已經出現典型的阿茲海默病變，例如類澱粉蛋白和tau蛋白的沉積量增加、海馬體體積縮小、神經絲蛋白濃度上升、磷酸化tau蛋白指標變化，甚至包括影響情緒的中腦邊緣結構也出現異常。

吃抗發炎食物保護大腦

張家銘表示，這些變化代表大腦早就開始退化，只是用情緒或個性的方式呈現出來。這項研究也提醒我們，這些改變不是單一個性問題，而是要開始觀察、追蹤、介入的重要指標。

張家銘整理出在生活面上，有助於預防失智症的6種方法。1.建立有節奏的日常作息，固定睡眠與起床時間，幫助大腦穩定代謝。2.每天動一動，不需要激烈運動，散步、體操都好，重點是持續。3.飲食抗發炎，多吃蔬果、魚油、堅果，減少加工與高糖食物。

4.保持社交與情感交流，哪怕只是固定跟一個人聊聊天、參加社區活動。5.鼓勵動機重建，給自己或長輩小目標、小挑戰，重新找回生活成就感。6.尋求協助而非責備，當家人情緒變得不穩，最需要的不是批評，而是理解與陪伴。