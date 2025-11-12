外型酷似瑰麗玉璧、又宛若銅錢孔方兄的「廣州圓大廈」，今年10月底以13.6億元（約59億新台幣）在阿里法拍平台起拍。這座以銅錢為造型，寓意財運滾滾的金色建築，曾被原設計師與建築大師形容為是「南越王墓玉壁」，卻被不少多大陸網友評為「廣州最醜地標」，如今再因債務危機成為各界焦點。

綜合陸媒《極目新聞》、《南方都市報》報導指，大陸廣東省廣州市地標建築「廣州圓大廈」，在10月底以13.6億元（人民幣，下同）在阿里法拍平台起拍，豈料時間過去一個半月，截至11月11日16時仍是乏人問津。

法拍公告顯示，該案標的包含2宗土地使用權、3項不動產及固定資產，總評估價近17億元，折價後起拍價13.6億元。競拍者須繳納6798萬元（約2.9億元新台幣）保證金，並於11月11日18時前完成報名。若無人報名，將進行第二次掛拍。

該建築管理人也表示，「廣州圓大廈」當時由鴻達興業集團投資興建，由於母公司債務危機拖累，該大廈自2022年起多次被抵押及拍賣，前兩次拍賣均告流標。2024年，鴻達興業正式被法院裁定破產清算，本次為廣州圓大廈第三度登上法拍平台。

據公開資料顯示，「廣州圓大廈」於2010年動工、2013年竣工，樓高138公尺，共33層，總建築面積約10.5萬平方公尺。外圓直徑146.6公尺、內圓47公尺，外觀呈金色銅幣造型，倒映廣州珠江水面形成「8」字，寓意財富與繁榮。

另《當代中國》曾有介紹，「廣州圓大廈」被義大利籍原設計師約瑟夫（Joseph di Pasquale）與建築大師何錦堂，形容為是南越王墓古玉壁。不過該建物外型仍被不少網友批評為「老土」、「俗不可耐」等，多年來一直在最醜地標排行榜內備受討論。