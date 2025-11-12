NBA明星賽再度改制，聯盟宣布2026年2月15日明星賽的新賽制，上季是透過小型錦標賽模式競爭，新球季將是「美國隊vs世界隊」的模式，美國隊會有兩隊，總共3隊採取循環賽制，4場比賽，每場12分鐘，最後是前兩名隊伍打決賽。
球星票選規則依然是24人，東西區各12人，打散位置，所以每隊會有8人。由於票選結果不一定那麼完美，如果美國或外籍球星數量不夠，總裁席爾佛（Adam Silver）會做出最後配置，以維持每隊最少有8人，有的隊伍可能會有9人，還有幾位可以彈性調整的雙重國籍球星。
即使沒有打散位置，世界隊的「小丑」約基奇（Nikola Jokić）、「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、文班亞馬（Victor Wembanyama）、東契奇（Luka Dončić）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）剛好湊成3位前場、2位後場的組合，陣容戰力已是極為可觀。
球迷對此反應不一，有人想看到傳統的東西區對決，也有人期待海外球星教訓一下美國隊。最近一次東西區對決在2024年，當時打了211比186的超高比分（東區獲勝）。明星賽因為沒有全力嚴防，比分一向很高，2016年的時候就打到196比173（西區獲勝）。拆成小型錦標賽（每場12分鐘）可以讓比分看起來很少，但不一定表示球星就有認真比賽。
