鳳凰颱風中央災害應變中心今（12）日上午舉行第五次工作會報，由內政部長劉世芳主持，會中與宜蘭縣府及花蓮縣府、光復鄉、萬榮鄉視訊，了解當地災情與需求。雖鳳凰颱風強度持續減弱，今日至明晨基隆、大台北及東半部仍須嚴防強降雨，台灣各沿海有3至5米浪高並有長浪，南部、恆春半島、澎湖、馬祖注意有5至6米以上巨浪，避免前往海邊活動。

據統計，鳳凰颱風截至上午9時已造成51人受傷，無人死亡、失蹤，一般災情累計349件，以積淹水最多，其次為民生基礎設施損、路樹傾倒；發布土石流紅色警戒56條，黃色警戒88條，分別在宜蘭縣、花蓮縣及新北市；宜蘭縣、花蓮縣、新北市、高雄市、屏東縣等10縣市共疏散撤離8326人，共開設62處收容安置處所，收容1510人。

積淹水累計共118件，主要集中在宜蘭縣蘇澳、羅東、冬山，尚未退水26件，包括宜蘭縣25處，主要為冬山鄉的農田及排水周邊低窪地區，深度約20至130公分，另1件為花蓮馬太鞍明利地區。

全國曾停水8809戶，8439戶已恢復供水，目前仍停水為宜蘭縣蘇澳鎮370戶，預計今日下午5時修復；全國曾停電1萬1317戶，待修復5907戶，預計明（13）日23時修復。

中央災害應變中心指出，今日主要降雨區為北部、東半部、恆春半島及南部山區，沿海低窪與易淹水區，仍須留意短延時強降雨導致的積淹水。宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市及新北市等5個縣市山區，因前次颱風與豪雨已發生坡地災害，須嚴防二次災害發生。