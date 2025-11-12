暌違15年，浪花兄弟Darren邱凱偉、楊常青9日在武漢春浪20周年音樂節合體了！兩人開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，立刻引發全場歌迷歡呼、跟著合唱，Darren更感動到快要出出來，兩人說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」周杰倫雖未能親臨現場，仍錄製影片替兩人開場加油，影片一播放，全場驚呼連連，觀眾直說「浪花三兄弟永遠不散！」，將氣氛一開始就推向高潮。

兩人為合體特別挑選英倫品牌ALLSAINTS皮外套為基底，各自手繪創作專屬款式。Darren也感性的說：「手繪這件皮外套不只是紀念，也是一段旅程。每一道線條都代表這15年的心路歷程。」Darren更當起造型總監，幫常青搭挑選了一套黑色洞洞裝，Darren笑說：「他平常太害羞了，這次我要幫他解放一下！」常青害羞回應：「完全跳脫我的風格，但好兄弟配的，我必須支持，原本以為撐不起來，結果上台後還蠻自在的。」

浪花兄弟Darren(左)、常青9日在武漢春浪20周年音樂節合體演出。（杰威爾音樂提供）

Darren也親手打造浪人頭飾，耗費一小時編織設計浪花頭，用髮型與頭飾呈現海浪奔騰感，演出前特別連線視訊給兒子Travis看，兒子問說爸爸為何要把公雞放頭上，童言童語讓人哭笑不得。

兩人久違合體在舞台上因為緊張有點生澀，但默契依舊，不時互補與眼神對望，尾聲特別獻上周杰倫經典組曲〈晴天〉、〈不能說的秘密〉、〈稻香〉、〈聽見下雨的聲音〉，向恩師兼好友致敬。Darren感恩表示：「謝謝杰倫一路相挺，沒有他就沒有浪花兄弟。今天唱這幾首歌，是我們對他最深的感謝。」兩人笑說：「這次浪花再起，我們不會讓浪退太久！」未來也計畫持續創作與演出，讓「浪花精神」繼續延伸。