依中央氣象署預報，高雄今（12）日晚間將迎來鳳凰颱風最強降雨，雨勢恐達豪雨等級並伴隨8至10級強陣風，市長陳其邁上午前往永安、茄萣、路竹等區視察排水建設與側溝清疏作業，並聽取水利局與環保局簡報，指示各單位強化抽排能量與跨區調度，確保排水順暢、降低災損。

陳其邁表示，市府近年投入約6億元整治北溝排水系統，已完成永達路排水箱涵948公尺及北溝排水護岸2410公尺，拓寬河道至14公尺並增設防汛道路，使平均水位較以往降低約50公分，後續將持續推動北溝與永達抽水站改建，進一步提升防洪效能。

茄萣區崎漏抽水站則增設抽水機組，總抽水量提升至每秒2立方公尺，並強化備援電力，路竹區大同路巷內集水井及抽水機工程已於10月開工，預計115年4月底完工，可有效改善當地積淹水問題。

為防範颱風帶來的豪大雨，環保局同步加強主要道路及洩水孔清疏，今日已清除側溝廢棄物約63.96公噸；今年截至目前共清疏溝渠長度5335公里、廢棄物重量3萬3124公噸，較去年同期分別增加136％及170％，顯示防汛準備明顯強化。

陳其邁並要求水利局、環保局及各區公所即刻檢測抽水設備、預置移動抽水機，並依潮汐及雨勢適時操作閘門與抽排，他提醒市民密切關注氣象資訊，避免前往山區、低窪及易積水地區，並注意強風安全，市府將持續掌握颱風動態，視情況調整應變措施，全力守護市民生命財產安全。