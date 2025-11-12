林延鳳表示，在地的議員、所有的台北市民，甚至是全台灣的國民，都希望新壽與市府要好聚好散。（台北市議員林延鳳提供／張珈瑄台北傳真）

輝達總部將落腳北士科T17、18，新光人壽與北市府對T17、18地上權解約分手費，經雙方協議確定為44.34億元，12日將送議會大會審定，不過其中分手費細項如修改「新新併」標示、除草費引發爭議。國民黨議員曾獻瑩12日指出，希望今天議會盡快通過審查，讓新壽解約落幕，輝達進駐上演；民進黨議員林延鳳也說， T17、18從新壽得標後已拖了近5年，希望市府與新壽好聚好散、盡快跟趕快跟輝達簽約。

台北市副市長李四川10日指出，最終解約金額比預計再少4000萬元；據結算表內容，支出主要項目及金額包括新壽已繳納權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共34億4981萬2174元，已支付顧問及工程成本6億1448萬1768元，另有各項費用衍生「資金成本」3億6977萬143元，總額為44億3406萬4085元，其中修改「新新併」標示、閒置土地除草費用都被列在成本內。

曾獻瑩說，新壽一定要解約了，所以把所有跟這塊土地相關的成本全部放進去，可以說是歹戲拖棚，希望今天議會盡快通過審查，在一定的範圍內，最後的成本輝達會來支付，所以台北市民不用出一毛錢，盡快讓新壽解約這件事落幕，讓新的戲碼「輝達進駐」可以上演，這對台北市民、輝達來講都是雙贏的局面。

林延鳳表示，新壽跟市府都有委託第三方公正單位來估算解約成本，現在4000萬的疑議雙方應該盡速釐清，後續才能夠順利達成解約，希望越快越好，畢竟這一塊地從新壽得標之後，已經拖了將近5年的時間都沒有開發，在地的議員、所有的台北市民，甚至是全台灣的國民，都希望新壽與市府要好聚好散，趕快讓輝達能夠跟北市府簽約。