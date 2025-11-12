對於散戶投資者來說，白銀每盎司50美元比黃金更便宜，從而更容易進入貴金屬市場。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）近期在社交平台X上分享對白銀的看法，他預測，未來一年白銀價格將可能飆升至每盎司200美元（約新台幣6250元）。

羅伯特清崎指出，雖然他對窮人的處境抱持同情，但直接給錢並非長遠之計。正如他在主日學所學的箴言：「授人以魚不如授人以漁。」換言之，教會窮人理財與投資技能，比直接給錢更能改變命運。

羅伯特清崎在X推文中回顧自己此前的提問：「白銀突破每盎司50美元後，是否會漲到70美元？」對他而言，這是個振奮人心的訊號，然而大多數人並未因此感到興奮。

白銀入場門檻低 投資人更易參與

羅伯特清崎分析，全球大部分人，即使收入不高，也有能力購買50美元的白銀，但要買價值10萬美元（約新台幣310萬元）的比特幣，則非一般人所能承擔。他回憶，自己第一次購買比特幣時，價格僅為6000美元，而他最初持有的前100枚比特幣，如今價值已達數百萬美元。

對於普通投資者，羅伯特清崎強調，重要的不是價格的短期波動，而是掌握「富爸爸的投資法則」：利潤是在買入的那一刻就決定，而非在賣出時才形成，因此，即便無法購買高價比特幣，也能從白銀的漲勢中獲利。他建議投資者在白銀價格尚低時勇於買入，並在價格高漲、所謂「輸家們開始追高買進」時賣出，以確保自身獲利。

富爸爸投資法則：別大漲才跟風

最後，羅伯特清崎重申他的預測：一年後白銀價格將可能達到每盎司200美元，他以此提醒投資者，不要成為市場上的跟風者或「輸家」，而是要在價格低點布局，掌握正確的買入與賣出時機。

黃金和白銀供應商Solomon Global的董事總經理Paul Williams則認為，白銀的牛市可能會持續到2026年，儘管白銀已創歷史新高，但與突破4000美元的黃金相比仍然便宜，在當前環境下，到2026年底，白銀價格可望達到100美元。