中新網12日報導，大陸「網信中國」微信公眾號消息，根據「網上涉退役軍人不當行為和有害資訊內容專項整治」工作安排，近期，大陸網信辦指導各網站平台從嚴整治以退役軍人名義售賣假冒偽劣商品、低俗表演、消費軍旅情懷、損害退役軍人形象等問題，處置一批違法違規帳號。

部分典型案例通報如下：

一、 發布低俗內容。網路帳號「顏班長（退役女兵）」「小顏班長(退役女兵)」「漠九」等，自稱退役軍人，發布穿著暴露，含有性暗示、性挑逗的低俗擦邊內容。網路帳號「王興奇」等，穿著大陸武裝力量現行或曾經裝備的制式服裝及其仿製品，在直播過程中開展低俗舞蹈表演吸引用戶打賞。

二、傳播有害言論。網路帳號「宋班長(正能量)」「睿智人生」等，以講授從軍經驗、諮詢部隊情況等名義，發布「在某地服役有什麼危害」「在部隊患上這樣那樣的疾病」等導向不良言論。

三、散布虛假資訊。網路帳號「防炎炎夏日」「中國夢＃ 」等，利用人工智慧、深度合成等技術，製作發布「邊疆站崗20年，如今帶著有病的孩子走在路上」等謠言訊息，以及虛假退役軍人圖片、視訊等，誤導公眾認知。

四、不當行銷牟利。網路帳號「A-後勤倉庫 正品協調」「迷彩倉」「販賣人間快樂」等，藉退役軍人身分，違規售賣軍服及其仿製品，或發布提供各類定製服務的行銷資訊。網路帳號「紅旗白鴿」等，以提供「轉業安置諮詢」等為噱頭，歪曲解讀涉軍政策，違規提供收費諮詢服務。