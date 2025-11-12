桃園市一名50歲李姓男子，17年前談姊弟戀殺死人妻女友歐姓女子遭判刑18年，他在2019年假釋出獄後結識周姓女子交往，兩人分手後李男心有不甘，本月10日清晨前往周女平鎮區住家談判，兩人一言不合，李男竟以10多年前同樣手法勒斃周女，事後他自行打電話向警方報案坦承殺人遭警方逮捕，檢方昨（11）日向法院聲押禁見獲准。

據了解，李男先前發下殺人罪遭判刑18年，服刑10年在108年假釋出獄，之後他在電子廠擔任作業員工作，並在某次前往美髮店剪頭髮時，結識51歲的周姓女子，周女曾有過一段婚姻離異，兩人越走越近進而交往。兩人交往後，周女發現李男脾氣暴躁時常動怒因而與他分手，李男心有不甘，在10日清晨6點多前往周女位於平鎮區金陵路三段的住處談判。

當下李男坐在機車上邊吃早餐邊等周女下樓，等到周女出現，李男趨近談分手問題，雙方發生口角，李男失控勒斃周女。當下他並未離開現場，還拿出刀子自殘手臂及肚子，下午1時許打電話報案，並向警方供稱因為失血過多昏倒，醒來後發現周女沒了氣息於是報警。

李男在民國97年殺害已婚婦人，沒想到假釋出獄6年多再度犯下殺人案，這次同樣也是談姊弟戀，並以同樣手法勒斃前女友。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。