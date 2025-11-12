●CFRA首席投資策略師Sam Stovall在談到參議院通過臨時撥款法案並已送交眾議院時表示，市場的預期是政府停擺工已經翻篇……人們將重返工作崗位、經濟數據將恢復發布，而不確定性也將過去。

●Logan Capital Management投資組合經理Bill Fitzpatrick在談到周二AI行情失靈時表示，這些科技公司都是現金流機器。它們都是非常棒的公司，但出發點很重要。有鑑於它們目前的估值，只需要一點點負面消息，市場氣氛就會略為轉變，於是出現較有利於價值股的走勢。目前標普500指數的本益比遠高於20倍，這主要受到「七巨頭」和其他科技公司推升。而在這輪牛市中，有些公司被「拋在後頭」。未來幾年，料將有龐大資本支出，如果在這種情況下還出現任何拉回，都可能是衝過頭的信號。在談到美國政府可能很快重啟時，Fitzpatrick表示，我認為政治失靈是要付出代價的，不僅在美國，在全球都是如此。沒錯，我們終將找到解決之道，但政治兩極化的情況仍然十分嚴重，我認為這是促使投資人轉向高質量交易的眾多因素之一。