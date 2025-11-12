泰國國王瓦吉拉隆功13日將訪問大陸，這是陸泰建交50年來泰王首次訪陸。大陸駐泰國大使張建衛在多家泰媒發表署名文章表示，「泰王此訪不僅是一場外交盛事，更是中泰關係發展史上又一座重要里程碑。」陸方期待透過此訪推動兩國關係邁向更加輝煌的下一個50年。

文章強調，兩國領導人的戰略引領，為新時代陸泰關係把舵定向。2011年，時任大陸國家副主席習近平對泰國進行正式訪問。2012年，陸泰建立全面戰略合作夥伴關係。瓦吉拉隆功2016年登基、2019年舉行加冕儀式時，習近平均致電祝賀，表示願與國王共同努力，推動兩國關係不斷邁上新臺階。

文章還說，2022年習近平對泰國進行歷史性訪問，得到泰國國王瓦吉拉隆功和王后蘇堤達的盛情款待，兩國領導人共同推動陸泰關係進入構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的命運共同體的新階段。「正是得益於泰王室對中泰友好的堅定支持，中泰關係持續保持高水準運行，中泰一家親愈加深入人心。」

此外，張建衛認為，今年10月，泰國國王瓦吉拉隆功致電習近平，祝賀中華人民共和國成立76周年，表示在泰陸關係新的歷史起點上，願與陸方繼續密切合作，推動兩國各領域合作不斷走深走實。