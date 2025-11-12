鳳凰颱風路徑不斷南修之後，直對屏東而來，蓮霧冬果即將進入產期，南州鄉許姓蓮霧農哀嘆，極端氣候之下，農民越來越辛苦，11月還有颱風，只希望鳳凰手下留情。

屏東蓮霧種植面積占全台70％，是第一大產區，主要產地在林邊、南州、枋寮、佳冬、鹽埔等鄉，冬季產期約自11月至隔年3月，目前正值蓮霧幼果生長期，果農擔憂強風豪雨造成落果或樹倒，損失慘重。

屏東蓮霧進入產期，即將可以採收，卻遇到罕見的11月颱。（羅琦文攝）

鳳凰颱風來襲，屏東蓮霧農加強防颱。（羅琦文攝）

「採也不是，不採也不是！」許姓蓮霧農說，為平均蓮霧產期，許多蓮霧農都分區種植，現在有一區下個星期就可以採收，卻遇到罕見的11月颱，現在極端氣候，農作果樹都大受影響。

許姓蓮霧農表示，現在是蓮霧成長過程的最後一哩路，目前早市蓮霧價格是近年來最貴的時候，有部分蓮霧農趕在颱風來之前趕緊採收，但是他們為了堅持品質，不願現在就採收，現在有部分套袋是預計元旦要採收，套袋起來的蓮霧比較怕風，若是下雨沒風就影響較小。

曾多次獲得全台蓮霧評鑑大獎的許姓蓮霧農說，種蓮霧相當辛苦，從剪樹枝、蓋黑網到掀黑網催花，期間還要低身穿黑網給肥料，花來了，再拆葉清除果實旁邊葉子，打第一次花、第二次花，施有機肥、疏果、定串再定串，每串蓮霧從小鈴噹時分3次給營養劑、套袋，成長期間，還要施予價格不便宜的獨家祕方牛奶酵素，樹上的葉子要修剪剛剛好，太多蓮霧會大肚子太輕不好吃，賣相不好，葉子太少會曬到太陽，蓮霧會不黑。

蓮霧農林先生則表示，目前蓮霧果實直徑僅2至3公分，無法套袋或綁繩保護，颱風帶來的外來物如石塊、鐵皮、廣告招牌恐砸傷果實，強陣風更可能導致枝幹斷裂或全株倒伏，一整年心血恐化為烏有。

林先生說，今年颱風多，夏季結束後本以為可鬆一口氣，卻還要再面對颱風威脅，農民勞心勞力，連日來加緊巡園，修剪過長枝條、加固鋼架支柱、清疏排水溝，力求降低損失。