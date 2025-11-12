針對天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲遭肄業男攻擊事件，校方今（12）日於學校網路社群平台粉專上發布聲明，除了對前校長表達關懷外，強調對於任何形式的暴力滋擾行為，會給予以最強烈的嚴正譴責，重申對於此犯罪行為，絕不姑息，全力支持醫院方依法追究到底。

聲明中承諾，會保護每一位在職位上的教職員工，作為全體同仁最堅實的後盾，會立即協同附設醫院檢視相關安全防護措施，並為受到影響的同仁提供一切必要的法律協助與心理支持。

文章中也提到，作為一所天主教大學，堅守其核心價值在於傳播愛與和平的「真、善、美、聖」校訓；從此次的暴力事件是違背了尊重與關懷，將持續倡導和平理性的溝通，拒絕一切形式的暴力敵意與傷害。

文末最後重申，對暴力的唾棄以及零容忍，懇請全體教職員工生與廣大校友們大家站在一起，共同守護輔仁大學的大家庭，支持在醫療崗位上努力的同仁。