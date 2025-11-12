美國與大陸貿易交鋒看似休兵，實際上可能是暗潮洶湧。摩根士丹利經濟學家指出，北京雖收回部分措施，但仍保留4月推出的出口管制框架，以維持可控的戰略姿態。另有專家指出，大陸國家主席習近平押注戰略措施比美國總統川普更持久，暫時休戰只是為了累積籌碼。

CNBC報導，全球關注美中關係發展，川習會之後狀況已有所緩和，然美國智庫亞洲協會政策研究所（ASPI）副主席Wendy Cutler認為，「這些舉措到目前看起來還不錯，但實際上現在才剛開始。」

摩根士丹利團隊點出關鍵，「北京仍未取消4月設立的出口管制框架，顯示其意圖維持戰略姿態，以保留談判籌碼。鑑於持續性的對抗，我們認為循環式談判、偶發衝突與政策不對稱將成為新的常態。」

逗號不是句號 美中各懷鬼胎

無論是芬太尼、大豆或關鍵礦產等重大議題，雙方都已在近期取得平衡點，Wendy Cutler卻對未來發展持保留態度，「看似正面，但只是個起點。雖然雙方都有維持休戰的誘因，但此類降溫的行動，往往只是曇花一現。」

另一方面，大陸的操作耐人尋味，亞洲協會（Asia Society）大陸研究員Neil Thomas指出，「上個月舉行的中共全體會議上，多次強調在激烈的國際競爭下推動自力更生，顯示大陸領導層仍將經濟成長目標，與對美國的戰略競爭緊密掛鉤。」

Neil Thomas分析：「北京並非追求全面達成協議，而是爭取一段休戰期，以換取時間累積籌碼。」他補充說，儘管美中兩國都將「自立自強」置於「相互依存」之上，但習近平押注他的戰略韌性比川普更持久。