在整體營運表現上，Gogoro於今年前九個月創造超過2570萬美元的營運現金流，年比幾近兩倍，達到營運效率顯著提升、成本控管得宜以及資金運用策略重整的成功。此外，淨損年降18%，毛利率與調整後EBITDA更雙雙創下自111年以來的新高，第三季毛利率達12.2%、年增6.8個百分點，調整後EBITDA達2020萬美元、年增30%。營運費用控管則持續按照計劃推進，前九個月已年比節省約2100萬美元，並透過強化供應鏈與採購管理，使庫存水位顯著下降，組織營運效率明顯提升。

Gogoro執行長姜家煒進一步指出，在過去幾個季度中，公司持續優化營運流程，改善供應鏈靈活度、庫存週轉與現金循環周期。隨著營運體質逐步穩健，現金流、成本控管與營運效率等面向也已展現具體成果。此外，公司積極規畫產品組合的拓展與升級，將於明年推出三款機車，並同步開發能量密度更高、成本更具競爭力的電池，為提升客戶滿意度、實現永續經營與持續引領產業創新注入全新動能。

在能源與車輛事業方面，Gogoro於第三季電池交換服務營收增加至3890萬美元，用戶數成長至65.7萬人。在整體機車市場買氣轉弱的大環境下，於六月發表、適合短程代步的綠牌車款Gogoro EZZY仍連續五個月蟬聯最暢銷的電動機車；於九月發表、定位在入門級距通勤車款的Gogoro EZZY500成為十月最暢銷的白牌電動機車。