蘇起籲各政黨開展兩岸對話，大陸國台辦發言人陳斌華：九二共識是定海神針。（藍孝威攝）

近日，台北論壇基金會榮譽董事長蘇起呼籲，台灣各政黨應共同面對「百年未見的變局」，協力開展兩岸對話，這是目前台灣局勢雪上加霜下的唯一出路，否則變局即成「殘局」。大陸國台辦發言人陳斌華表示，大陸願意在堅持一個中國原則、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來開展廣泛深入的民主協商。

陳斌華表示，兩岸統一的歷史進程不可阻擋。台獨是絕路，對抗沒出路。唯有推動兩岸關係朝著祖國完全統一的方向邁進，才能確保台海持久和平，共創中華民族綿長福祉。大陸願意在堅持一個中國原則、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各黨派、團體和代表性人士一道，就兩岸關係和台灣未來開展廣泛深入的民主協商，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

陳斌華呼籲，希望台灣各政黨和各界人士認清歷史大勢、堅守民族大義，與大陸一道維護台海和平穩定，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。

此外，「兩岸關係的談判協商：從回顧中找解方」座談會日前在台北舉行，與會人士呼籲在堅持「九二共識」基礎上增進兩岸溝通對話，恢復兩岸協商談判。

陳斌華表示，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。正是在「九二共識」的基礎上，兩岸開啟了協商談判，簽署了一系列協議，達成諸多共識，有力增進兩岸經濟民生福祉，有力維護台海和平穩定。

陳斌華指出，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，越早解決台灣問題、實現祖國統一，越有利於台灣發展，越有利於台灣同胞過上更好日子。兩岸同胞都是中國人，是血濃於水的一家人，完全有能力有智慧商量好家裡的事，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

此外，中共海軍第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦近日正式入列，標誌著大陸進入「三航母時代」，引發台灣輿論高度關注。有媒體稱，這充分彰顯了大陸新質生產力與國防實力的顯著提升。

陳斌華表示，從遼寧艦到山東艦、再到福建艦，「三航母時代」的來臨，是大陸國防和軍隊建設的重大成就，是人民軍隊向世界一流軍隊邁進的堅實步伐，海內外中華兒女無不為此感到驕傲和自豪。中共海軍日益強大、劈波深藍，將更強有力保衛祖國的萬裡海疆，捍衛國家主權和領土完整，挫敗任何侵犯和分裂中國神聖領土的勢力和圖謀。