高雄市區上午陽光露臉。（洪靖宜攝）

菜市場湧採買人潮。（洪靖宜攝）

鳳凰颱風持續逼近台灣，高雄市市區上午未見強勢風雨，還有陽光露臉，民眾把握時間出門採買。不過沿海地區，如西子灣已經出現不小風勢，為了避免危險，高雄市警方與海巡署加強沿海巡邏守望，從發布海上警戒起至今，已經勸離29人。警方提醒，如不聽勸者最高可罰25萬元。

鳳凰颱風來襲，12日上午高雄市區未見強勢風雨，偶爾還有陽光露臉，菜市場可見採買人潮，有民眾說，就怕下午雨變大，趁風雨還沒來襲之前趕緊出門採購。

不過沿海地區已有風勢出現，為避免有長浪發生而有意外，鼓山分局與海巡署第五岸巡隊共同於颱風期間，加強沿海地帶巡邏守望，仍發現有前來觀浪的民眾。

鼓山分局則從10日下午5點30分鳳凰颱風海上颱風警報發布至今（12日），於西子灣觀景平台 、防波堤、哨船頭公園，共計勸離29人。

鼓山分局，呼籲依據災害防救法相關規定，如民眾不聽勸阻離去，最高可處新台幣25萬元罰鍰。為了自身安全請民眾勿於陸上颱風警報發布期間違規觀浪。