2026大選戰聲起，民進黨的台北市長人選引發討論，雖有吳怡農確定參選，卻是雜音多。前聯電創辦人曹興誠今（12）日建議賴清德，徵召沈伯洋參選台北市長，認為各方面都能輾壓現任台北市長蔣萬安。此言引來國民黨議員狂酸，「挺喜歡的」、「絕對支持！」

曹興誠在臉書表示，如果賴清德總統真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，更指出沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安，強調讓沈伯洋參選台北市長，才最能維護台灣主權和人民尊嚴。

對此，游淑慧議員在臉書發文開酸，「既大罷免大失算後，喜聞曹公又獻策了」，提到有人曾說曹興誠其實是無間道，因此她也越來越懷疑，「曹公到底是愛民進黨？還是害民進黨？」雖然曹興誠總出「熊主意」，但她挺喜歡的。

「是台灣主站派的紅孩兒？還是壯闊台灣的特戰男？這一局您選誰？」游淑慧並引述王世堅委員預言「蔣萬安連任率為95%」，她猜測或許70%來自市政成績，25%來自綠營送箭。

楊植斗議員也在臉書直喊，絕對支持民進黨徵召沈伯洋戰台北，「是人才還是驢子，牽出來遛遛看就知道！」話鋒一轉，他表示沈伯洋被對岸全球抓捕，怕到不敢出國，未來不只雙城論壇注定停辦，甚至台北市經營多年的數十個國際姐妹市也將斷聯，假如未來當選台北市長，他預言「沈伯洋只能當一個走不出台灣的癱瘓市長」。