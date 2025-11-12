市場研究公司Rho Motion 12日公布，受主要市場強勁需求的推動，10月份全球純電動和油電混合車銷量成長23％至190萬輛。

根據Rho Motion定義，電動車包括純電動車和插電式混合動力車。以各地區來看，歐洲電動車銷售成長傲視群雄，銷量躍升36％至37萬2,786輛，其中德國、法國和英國的需求強勁。

中國則是全球最大電動車市場，占全球電動車銷量一半以上，10月份銷量增至約130萬輛。

Rho Motion數據經理萊斯特（Charles Lester）表示，與歐洲或北美市場相比，中國電動車和燃油車的價格差距要小得多。

萊斯特指出，北美市場拖累上月表現，繼8月和9月創下歷史新高後，電動車銷量在10月驟降41％，歸因於7,500美元的稅收抵免政策到期後，電動車需求走緩。

在美國，純電動車的價格仍比同級燃油車昂貴許多，導致各大汽車製造商10月的電動車銷量大幅下滑。