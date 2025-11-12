當尿液出現持久的泡沫，就可能是蛋白尿的表現，但這個情況不只是腎臟受損的警訊。瑞典研究顯示，尿液中白蛋白濃度的升高，不僅意味腎臟功能受損，更可能預示心臟疾病風險上升，尤其是心肌梗塞後的患者。

這項名為「尖叫（SCREAM）」的大型健康資料庫研究計畫，收集近2500名急性心肌梗塞患者的資料，研究團隊分析後發現，尿液中白蛋白濃度越高，代表腎臟受損越嚴重，患者日後發生心臟衰竭、再度心肌梗塞，甚至死亡的風險也越高。

然而，即使患者腎功能檢測（eGFR）看似正常，若尿液中出現白蛋白，仍是潛藏的危險訊號。振興醫院心臟內科團隊在臉書發文指出，傳統臨床預測心臟病風險多依賴腎功能指標，但加入白蛋白尿的資訊後，風險評估的準確度大幅提升，顯示腎臟與心臟之間密不可分。

此外，振興醫院心臟內科團隊也表示，患者進行冠狀動脈電腦斷層（CCTA）檢查時，若醫師發現整圈血管壁都被硬化的鈣質包住，看起來像一個白亮的甜甜圈，中間則是血管腔道，這種環狀鈣化的表現稱為「甜甜圈徵象」。

振興醫院心臟內科團隊說，甜甜圈徵象的風險因子包括長期抽菸、高血壓、高血脂及糖尿病等，代表血管壁經歷動脈硬化過程，導致彈性降低、擴張受限。雖不一定會完全堵塞血流，卻代表整段血管已變硬，在身體運動或壓力狀態下易出現供血不足，若民眾忽視這項早期警訊，未來可能引發心絞痛、心肌缺氧，甚至心肌梗塞。

振興醫院心臟內科團隊提醒民眾，若出現心臟相關問題，也別忘記檢查尿液中是否滲漏蛋白質，同時建議定期接受心血管風險評估，包括冠狀動脈影像檢查等，因心臟與腎臟是牽一髮動全身的生命線，維護彼此的健康顯得相當重要。