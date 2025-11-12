15年前梅姬颱風重創宜蘭縣蘇澳鎮，蘇澳溪因水位高漲，釀成嚴重淹水災情；中央全額補助的蘇澳溪分洪道工程，經費從54.13億元增至75.68億元，修正計畫尚未獲政院核定，昨蘇澳再次大淹水，代理縣長林茂盛、立委陳俊宇今天（12日）都呼籲中央加速核定計畫，以完善整體排水系統。

民國99年的梅姬颱風帶來破紀錄的降雨，蘇澳最大時雨量達182毫米，因蘇澳溪水位高漲導致嚴重淹水，109年縣府提報蘇澳溪分洪道工程計畫，112年獲政院核定補助，但因原物料價格上漲等因素，經費增加至75.68億元。

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。（李忠一攝）

今天立委陳俊宇等人前往蘇澳現勘災情，陳俊宇指出，蘇澳溪分洪道工程已完成基本設計，工程用地也獲准徵收，縣府也正辦理管理中心及防砂壩的設計，外界所稱「工程延宕」並非事實；由於分洪道修正後經費大幅增加21.6億元，相關經費目前正由行政院政務委員陳金德協調中。

陪同會勘的行政院政務顧問林國漳表示，蘇澳地形特殊，若東北季風與颱風共伴，強烈急降雨往往導致積淹水；分洪道完工後可將約8成水量導流入海，將大幅改善淹水情形。他強調，籲請中央加速核定分洪道計畫，讓蘇澳不再時常受災。

代理縣長林茂盛表示，受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，昨日溪南地區蘇澳、五結、羅東、冬山等4鄉鎮，平均時雨量接近100毫米，其中冬山測站24小時雨量達近800毫米、蘇澳測站單小時降雨130毫米、單日雨量皆創歷史新高。

林茂盛指出，蘇澳地區屢受強降雨威脅，長期淹水問題亟需根本解決，再次呼籲中央相關部會加速核定蘇澳溪分洪道計畫，以完善整體排水系統，讓蘇澳鄉親未來不再飽受水患之苦，縣府將持續與中央密切合作，整合資源、推動治水建設，守護民眾生命財產安全。