大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由。對此國民黨團12日提出三方案，包括建請賴清德收回「對岸是敵對勢力」、尋求美日幫忙以及立院跨黨派成立「立法院兩岸事務因應對策小組」。國民黨強調，「解鈴還須繫鈴人」，大家對焦解決問題方式，才能真正保護到沈伯洋人身安全。

賴清德總統昨天呼籲韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，甚至希望韓能率領跨黨派立委聲援民進黨籍的沈伯洋。國民黨團今上午舉行記者會，由首席副書記長林沛祥、藍委牛煦庭出席。

林沛祥表示，國民黨團立場，所有立委都該被保護但是「解鈴還須繫鈴人」，建請賴清德思考把「中國大陸列為境外敵對勢力」這句話拿掉，因為這句話存在，所以兩岸是赤裸裸敵意，沒有溝通協調交涉管道，如果不把這個拿掉，賴清德要解決這個問題，而不是單純譴責。

林沛祥強調，麻煩賴清德透過跟美日關係，跟大陸做交涉，一直聽到執政黨說，現在台美、台日關係史上最好，那主掌國防外交的首長、民進黨主席，去跟美國來談保護國會議員。

林沛祥也說，由於現在我方跟大陸沒有互信基礎，立法院可以擔起這個責任。立法院曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，由正副院長擔任正副召集人，政黨依比例推派代表，並負責監督、協助與陸方交涉的機關。

牛煦庭則表示，國民黨不希望兩岸關係惡化，導致大陸用單邊主義方式，造成困擾。國會議員受到威脅要共同面對問題，執政黨永遠只流於立場表述，但這不能解決問題，黨團提出建議解決問題幾項方案，大家對焦解決問題方式，才能真正保護到沈伯洋人身安全。

藍委許宇甄也說，立法院歷來具有監督與建言的功能，並非總統的附庸或危機代言人。既然賴總統已經公開拜託韓院長出面協助，那就應該回歸制度、務實處理。立法院在民國89年12月曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，目的在於建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局。如今情勢更加嚴峻，正是重新啟動該機制的時刻。

許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，並邀請朝野共同參與。小組任務應包括：研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案。唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。

許宇甄指出，真正維護國會尊嚴的方式，不是讓立法院成為總統的政治防火牆，而是讓國會發揮理性平衡的力量。相信韓國瑜院長可以包容與協調的姿態，帶領朝野共同思考兩岸和平發展的路徑，將有助於建立新的政治共識與社會信任。

許宇甄最後呼籲，兩岸和平是全民的最大公約數，兩岸交流對話不應成為政黨攻防的籌碼。面對危機，台灣需要的不是挑釁與分裂，而是勇於對話、敢於務實的領導者。若賴政府真心希望化解危機，就應放下意識形態的執念，正視國會與民意的建議，與朝野攜手尋求和平之道，而不是再以「對抗」包裝「失能」。