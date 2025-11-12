二期稻作剛成熟卻遇上鳳凰颱風來襲，西螺鎮農會9日特別啟動「24小時不斷電」收購稻穀作業，稻農排隊等割稻機，甚至凌晨3點還有稻穀車在運輸。西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，3天來收購的稻穀量約占全鎮三分之一產量。

雲林縣長張麗善今（12日）上午到西螺鎮農會稻穀乾燥廠視察，農會總幹事廖錦富陪同說明，現場2輛稻穀車正準備卸貨。

廖錦富指出，目前尚未進入全面採收期，農會其實並不鼓勵農民搶收，因為搶收的稻穀濕度高、青粒（未完全成熟）多，烘乾後損耗成本高。一般情況，100公斤濕稻穀烘乾後約剩70公斤，但搶收的稻穀烘乾後僅剩約60公斤，這些都是農會要吸收。

他坦言，農民也十分糾結，提早收割青粒多、收益差，若被颱風收走，是血本無歸。為了讓農民睡得安心，西螺農會三天前啟動24小時不斷電收購機制，讓稻農隨割隨繳，全力協助稻農。

西螺農會這3天收到的稻穀量多達2000公噸，大約是全鎮的三分之一稻田收割量。24小時不斷電收購作業，2017年颱風來襲時也曾啟動一次，今年是第二度實施。

西螺鎮農會碾米廠主任廖宗義表示，這3天運來的稻穀量與去年相較多一倍，凌晨3、4點仍有運穀車抵達，可能是半夜才收割，也可能是半夜就收割，因為要排隊等割稻機。

西螺鎮農會總幹事廖錦富（左一）向縣長張麗善（中）說明稻穀濕度與價格的關係。（周麗蘭攝）

廖宗義說，最近收到的稻穀濕度偏高，水分占28％、29％，正常濕度約26％、27％。

今日有一車稻穀雖已成熟，但濕度高達31％，青農仍強調「這一批品質很好」。

縣長張麗善感謝西螺農會不眠不休和農民站在一起，減少農民擔憂。

縣長張麗善（前排右二）與立委張嘉郡（右三）視察溫室空心菜園。（周麗蘭攝）

張麗善隨後還視察地瓜葉收成，立委張嘉郡也陪同視察一處溫室空心菜收割，並慰問農民辛苦。